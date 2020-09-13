В Калифорнии в результате стрельбы ранили двоих заместителей шерифа
Двое заместителей шерифа округа Лос-Анджелес в субботу получили многочисленные огнестрельные ранения в результате нападения. Об этом сообщил офис шерифа округа на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Два наших заместителя шерифа получили огнестрельные ранения в Комптоне (город в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния) и были доставлены в местную больницу. Они оба продолжают бороться за свою жизнь" - говорится в сообщении.
Как информирует офис, пострадавшие сидели в патрульном автомобиле, когда на них напали из засады. Оба заместителя шерифа находятся в тяжелом состоянии, им потребовалось хирургическое вмешательство.
Участники нападения на патрульный автомобиль пока не установлены.
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