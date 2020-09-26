Байден уверен, что Трамп оставит пост президента в случае проигрыша

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уверен, что действующий глава государства оставит свой пост в случае поражения на выборах-2020, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Политик прокомментировал NBC высказывания хозяина Белого дома, который ушел от прямого ответа на вопрос, связанного с мирной передачей власти в случае поражения.

"Я уверен, что, несмотря на все безответственные и возмутительные атаки на избирательный процесс, выборы в стране состоятся, как это было всегда, и он уйдет", - отметил Байден и добавил, что высказывания Трампа едва ли к чему-либо приведут. Он заявил, что американцы будут массово голосовать и не позволят себя обмануть.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Республиканскую партию на выборах будет представлять действующий президент, кандидатом от Демократической партии и соперником Трампа стал Джо Байден.