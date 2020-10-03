В Торонто произошла стрельба в жилом доме

Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в жилом многоквартирном доме на севере Торонто. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел рано утром в субботу. Соседи сообщили в полицию о стрельбе в квартире на первом этаже. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили на месте трех мужчин с огнестрельными ранениями, один из них погиб. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Полиция разыскивает двоих подозреваемых, которые могут быть причастны к стрельбе.