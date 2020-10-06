Помощник Трампа считает, что выборы в США пройдут спокойно и не приведут к беспорядкам

Выборы в США будут свободными и справедливыми, они пройдут спокойно и не приведут к общественным беспорядкам в стране. Надежду на это выразил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он выступал на конференции, организованной конгрессменом Крисом Стюартом (республиканец от штата Юта). В ходе мероприятия О'Брайена спросили, обеспокоен ли он возможностью беспорядков в стране в промежутке между голосованием и объявлением результатов, учитывая, что в связи с масштабным использованием метода голосования по почте подсчет голосов может затянуться. "Надеюсь, что нет", - ответил на это помощник главы государства.

"Думаю, у нас будут свободные и справедливые выборы. Мы получим результат, и американский народ будет жить с этим результатом, и все кандидаты. <...> Наши политические разногласия останутся, но <...> мы проведем хорошие выборы, мы получим результат <...>: либо президент [Дональд] Трамп будет переизбран, либо [бывший] вице-президент [Джозеф] Байден будет избран, и мы будем двигаться от этого. Думаю, у нас все будет хорошо", - продолжил О'Брайен.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.