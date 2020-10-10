В Техасе и Луизиане почти 400 тыс. человек остались без света из-за урагана "Дельта"

Массовые отключения электричества произошли в пятницу в прибрежных районах американских штатов Техас и Луизиана в связи с приближением урагана "Дельта". Об этом сообщил портал poweroutage.us, который отслеживает ситуацию с энергоснабжением в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Техасе без света остались около 115 тыс. потребителей, в соседней Луизиане - более 270 тыс.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, в прибрежных районах указанных штатов сейчас штормовая погода. Из-за проливных дождей есть опасность наводнений. В центре предупреждают об угрозе для местных жителей.

Ранее в пятницу циклон "Дельта", считавшийся в то время ураганом второй категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Техаса и Луизианы. К настоящему времени скорость ветра в пределах атмосферного явления снизилась примерно до 40,2 м/с. Теперь "Дельта" считается ураганом первой категории. Это означает, что речь идет о порывах ветра такой силы, при которых могут быть повалены небольшие деревья, повреждены крыши зданий, линии электропередачи.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.