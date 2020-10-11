Белый дом предложил провести отмененный второй раунд дебатов Трампа и Байдена

США 11 октября 2020 23:16 (UTC+04:00)
Белый дом предложил провести отмененный второй раунд дебатов Трампа и Байдена

Администрация США предложила Комиссии по президентским дебатам изменить решение об отмене второго раунда теледебатов республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена. Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Брайан Моргенстерн сообщил в воскресенье журналистам, в том числе телекомпании CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представитель Белого дома аргументировал предложение заключением лечащего врача президента Шона Конли о том, что глава государства больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса. "Президент готов к дебатам, врачи признали его годным для участия в публичных мероприятиях. Они заключили, что он больше не представляет угрозы [с точки зрения] передачи [коронавируса], поэтому будет замечательно, если комиссия снова включит дебаты в график", - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Независимая Комиссия по президентским дебатам в пятницу решила отменить намеченные на 15 октября теледебаты кандидатов на пост главы государства из-за разногласий относительно формата. Комиссия намеревалась провести второй раунд дебатов в дистанционном формате в связи с выявлением коронавируса у американского лидера. Глава Белого дома заявил, что в таком случае не планирует участвовать в них. Моргенстерн подтвердил неизменность такой постановки вопроса. Байден сообщил, что вместо участия в дебатах 15 октября будет отвечать на вопросы избирателей.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Второй ранее был намечен на 15 октября в Майами (штат Флорида), а третий - на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

Трамп в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и у его супруги выявлен коронавирус. Позже в тот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). 5 октября президент покинул госпиталь и вернулся в Белый дом.

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