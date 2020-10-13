Пенс сообщил, что в США к концу года могут быть одобрены несколько вакцин от коронавируса

Несколько вакцин от нового коронавируса могут быть готовы к применению в США к концу текущего года. Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала Fox News вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим, что в странах Центральной Европы растет число случаев [заражения коронавирусом]. Это общемировая пандемия, - отметил Пенс. - Мы не сможем сказать, что все позади, пока не получим безопасную и эффективную вакцину".

"В данный момент мы движемся к тому, чтобы получить одну или несколько безопасных вакцин от коронавируса к концу этого года", - подчеркнул американский вице-президент. Он отметил, что некоторые из них уже поступили в производство. "Как только Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США вынесет решение о том, что они безопасны и эффективны, мы сможем распространить миллионы доз среди населения страны", - заключил Пенс.

Власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,7 млн случаев заражения новым коронавирусом, от осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 214 тыс. человек. По двум этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.