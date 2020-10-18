Пять человек пострадали при взрыве в торговом центре в Вирджинии
Полиция города Харрисонберг (штат Вирджиния) выясняет причины взрыва в местном торговом центре, в результате которого были ранены по меньшей мере пять человек. Об этом в субботу сообщило местное подразделение телеканала ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, взрыв произошел утром в субботу. Трое из пострадавших были госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана на месте.
Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм назвал произошедшее "взрывом газа". "Моя команда и я внимательно следим на ситуацией в Харрисонберге после взрыва газа сегодня утром", - написал Нортэм на своей странице в Twitter.
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