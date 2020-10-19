Губернатор Мичигана обвинила Трампа в подстрекательстве к экстремизму

Губернатор американского штата Мичиган Гретчен Уитмер считает, что президент США Дональд Трамп на своих митингах призывает экстремистов совершать преступления, подобные раскрытому сговору с целью ее похищения и убийства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, она заявила в воскресенье в эфире телеканала NBC.

Ранее в октябре власти США задержали не менее 14 человек по обвинению в подготовке похищения Уитмер и других официальных лиц. По сведениям американских СМИ, злоумышленники, являющиеся членами двух экстремистских группировок, были крайне недовольны санитарными мерами, введенными в Мичигане в связи с распространением коронавируса. С критикой некоторых из таких мер и самой Уитмер в последние дни не раз выступал президент США. Трамп, в частности, неоднократно заявлял, что Уитмер следует "посадить под замок".

"Вызывает все большую тревогу то, что президент США через 10 дней после раскрытия заговора с целью похитить меня, устроить суд надо мной и казнить снова подстрекает и провоцирует подобные акты внутреннего терроризма, - полагает губернатор. - Это неправильно. С этим следует покончить. Это опасно не только для меня и моей семьи, но и для должностных лиц повсюду, которые делают свою работу и пытаются защитить соотечественников".

Мичиган входит в число штатов, результаты голосования в котором будут играть ключевую роль с точки зрения исхода предстоящих президентских выборов в США. Уитмер является представителем партии демократов, Трамп - республиканцем.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.