Советник вице-президента США Майкла Пенса заразился коронавирусом

Советник вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом. Об этом сообщило в субботу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на три источника, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, заражение коронавирусом у советника американского вице-президента Марти Обста подтвердилось в минувшую среду. При этом не известно, испытывает ли он сопутствующие COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание] симптомы. Агентство подчеркивает, что Обст не входит в число сотрудников администрации, однако является представителем ближайшего окружения Пенса и часто видится с ним, в том числе во время визитов в Белый дом. Последний раз они могли видеться около недели назад, однако не вступали в тесный контакт, утверждают источники Bloomberg.