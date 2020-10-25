Меланья Трамп проголосует в день выборов президента США

США 25 октября 2020 09:45 (UTC+04:00)
Меланья Трамп проголосует в день выборов президента США

Первая леди США Меланья Трамп проголосует на президентских выборах непосредственно в день их проведения - 3 ноября. Об этом телекомпании CNN сообщила в субботу руководитель аппарата первой леди Стефани Гришэм, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, супруга Дональда Трампа проголосует 3 ноября на избирательном участке в Палм-Бич (штат Флорида), где она официально прописана. В субботу на этом участке досрочно проголосовал сам президент. CNN обратила внимание, что американский лидер прибыл на участок без супруги. По указанию Гришэм, первая леди осталась в Белом доме, причины неизвестны.

В 2016 году Трамп вместе с супругой голосовал в Нью-Йорке непосредственно в день выборов. Однако в 2019 году чета сменила место прописки: теперь их постоянным местом жительства в документах указано поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, а не небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в районе Манхэттен, как это было ранее.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Джозеф Байден.

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