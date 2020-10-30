Apple потеряла $100 млрд на бирже после публикации финансовой отчетности

Компания Apple потеряла порядка $100 млрд рыночной стоимости после падения своих акций на бирже на 5%. Как сообщило в пятницу агентство Reuters, причиной такого снижения стоимости стала квартальная финансовая отчетность, опубликованная компанией в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Несмотря на рекордные показатели выручки и рост чистой прибыли, отчетность показала, что выручка от продаж iPhone упала более чем на 20%. Это самое серьезное снижение реализации флагманского продукта компании за последние два года.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация составляет почти $2 трлн.