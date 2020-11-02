Наблюдатели ОБСЕ будут следить за выборами в 28 американских штатах

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будет наблюдать 3 ноября за ходом голосования в 28 американских штатах. Об этом корр. ТАСС сообщила в воскресенье представитель БДИПЧ ОБСЕ Катя Андруш, передает Trend.

"Наша долговременная миссия будет наблюдать за выборами в 28 штатах, - отметила она. - При решении вопроса о том, где именно будут развернуты группы наблюдателей, мы учитываем несколько факторов, в частности необходимость соблюдения баланса с точки зрения географии и технические условия организации выборов в различных штатах".

Члены миссии начали работу в США 29 сентября. В ее состав вошли представители Албании, Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Чехии, Грузии, Германии, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Швейцарии и Таджикистана.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января 2021 года.