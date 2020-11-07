Байден заявил, что уверен в победе на президентских выборах в США

Демократ Джозеф Байден выразил уверенность в том, что ему удастся одержать победу на выборах президента США. Соответствующее заявление он сделал, выступая в пятницу в городе Уилмингтон (штат Делавэр). Трансляцию вели американские телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока мы не можем выступить с заключительным заявлением о победе, но цифры не оставляют нам сомнений. Мы выиграем эту гонку", - сказал Байден.

"Мы на пути к тому, чтобы получить свыше 300 голосов членов коллегии выборщиков, - отметил кандидат от демократов. - А посмотрите на поддержку избирателей. Мы выиграем эту гонку, заручившись явной поддержкой от большинства американцев. Мы уже получили свыше 74 млн голосов".

Демократ выразил уверенность в том, что ему удастся победить в ключевых штатах Пенсильвания (20 голосов выборщиков) и Джорджия (16 голосов).

"Еще 24 часа назад мы проигрывали в Джорджии, а сейчас мы уже впереди, и мы победим в этом штате. 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании, но мы одержим победу в Пенсильвании", - отметил Байден.