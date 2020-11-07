Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты от американской Демократической партии Джозефа Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши страны являются близкими друзьями, партнерами и союзниками, - написал он в субботу в Twitter. - Я очень жду возможности работать вместе и развивать [отношения] вместе с вами".

Ранее телеканалы CNN, NBC, Fox News, агентство Associated Press сообщили, что кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. Согласно их оценкам, Байден одержал победу в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, согласно подсчетам CNN и NBC, у него теперь 273 голоса выборщиков, в то время как у действующего президента США Дональда Трампа - 213.