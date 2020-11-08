Экс-президенты США Обама, Клинтон и Картер поздравили Байдена с победой на выборах

Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер поздравили Джозефа Байдена с победой на состоявшихся выборах главы государства. Соответствующие заявления распространены экс-президентами в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обама, в администрации которого Байден был вице-президентом, отметил: "Когда подсчитают все голоса, избранный президент Байден и избранный вице-президент [Камала] Харрис одержат решительную победу исторического масштаба". "Нам повезло, что у Джо есть все, что нужно, чтобы быть президентом, и он уже ведет себя соответствующим образом", - добавил Обама.

Клинтон подчеркнул: "Теперь у нас есть избранные президент и вице-президент, которые будут служить всем нам и объединят нас. Поздравляем Джо Байдена и Камалу Харрис со знаменательной победой". Картер констатировал: "Мы гордимся их успешной предвыборной кампанией и с нетерпением ждем позитивных изменений, которые они привнесут".

Согласно прогнозам CNN, NBC, Fox News и агентства Associated Press, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост президента.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.