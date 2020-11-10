Трамп считает, что при Байдене вакцины от коронавируса не было бы еще 4 года

Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник выразил мнение, что при демократе Джозефе Байдене во главе администрации вакцины от нового коронавируса не было бы еще четыре года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"FDA (Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США - прим. ТАСС) и демократы не хотели, чтобы вакцина была получена до выборов. Вместо этого вакцина пришла пять дней спустя, о чем я и говорил все это время, - отмечается в сообщении Трампа в Twitter. - Если бы Джо Байден был президентом, у вас бы не было вакцины еще четыре года, равно как и FDA не одобрило бы [препарат] так быстро. Бюрократия бы стоила миллионов жизней".

"Pfizer и другие [компании] объявили бы [о вакцине] только после выборов, поскольку не имели решительности. FDA должно было объявить об этом раньше, не для политических целей, а для спасения жизней", - считает глава Белого дома.

Ранее германская фармацевтическая компания BioNTech опубликовала промежуточные результаты испытаний вакцины против коронавируса, разработанной совместно с американским партнером Pfizer. По данным BioNTech, риск заразиться коронавирусной инфекцией при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в FDA на следующей неделе.