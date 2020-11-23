Байден намерен выдвинуть Линду Томас-Гринфилд на должность постпреда США при ООН

Демократ Джозеф Байден, по прогнозам ведущих американских СМИ одержавший победу на президентских выборах в США, намерен выдвинуть на пост постпреда страны при ООН Линду Томас-Гринфилд, занимавшую при предыдущем президенте Бараке Обаме должность помощника госсекретаря по вопросам Африки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Washington Post.

В свою очередь, портал Axios отмечает, что, по мнению Байдена и его окружения, выдвижение на этот пост "темнокожей женщины и уважаемого дипломата поможет восстановить моральный дух".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что на пост госсекретаря Байден планирует выдвинуть кандидатуру своего помощника Энтони Блинкена, а Джейка Салливэна - на пост помощника президента по национальной безопасности. Источники агентства подтвердили, что эти назначения будут оглашены на начинающейся неделе. Эта информация соответствует заявлению Рона Клайна, которого Байден уже назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома. По словам Клайна, избранный президент объявит назначения на ключевые посты в его будущей администрации 24 ноября.