Регулятор США изучает "дело о подвесках" Tesla

Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) начало изучение возможных проблем в передней подвеске в 114,76 тысячи автомобилей Tesla. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в документе, размещенном на сайте регулятора.

В частности, управление начало предварительную оценку в отношении автомобилей Model S 2015-2017 годов выпуска и Model X 2016-2017 годов выпуска после получения 43 жалоб на неполадки в передней подвеске.

"Управление по расследованию дефектов открыло эту предварительную оценку для определения масштабов, частоты и последствий предполагаемого дефекта", — указывает регулятор.

Данная новость появилась после того, как ранее на текущей неделе Tesla решила отозвать 401 автомобиль Model Y 2020 года производства из-за дефектов подвески.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.