Мелания Трамп собралась написать мемуары

Жена президента США Дональда Трампа Мелания собралась написать мемуары о своей жизни в качестве первой леди. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По словам инсайдера, написание книги стало бы для Мелании возможностью возможностью получить самостоятельный доход. Источники издания отметили, что сам Дональд Трамп поддерживает желание супруги, а события в ее изложении «могли бы стоить больших денег». «Она не уйдет так тихо, как вы могли ожидать», — добавил один из источников.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп собралась развестись с супругом после оглашения результатов выборов в США. Журналисты, ссылаясь на бывшую помощницу семьи Омаросу Маниголт-Ньюман, утверждают, что Мелания давно задумывалась о разводе и ждала, пока американский лидер покинет свой пост. Другая помощница, Стефани Волкофф, в свою очередь, рассказала, что все 15 лет их брака фактически были сделкой, и супруги даже спали в отдельных комнатах Белого дома. В то же время Мелания Трамп всегда утверждала, что у них с Дональдом прекрасные отношения.

17 ноября свои мемуары под названием «Земля обетованная» (A Promised Land) выпустил бывший президент США Барак Обама. Первый том побил рекорды продаж. В своей третьей книге Обама высказывается о России, политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и администрации нынешнего президента Дональда Трампа. В частности, в мемуарах Обама заявил, что Россия утратила статус сверхдержавы.