Губернатор Висконсина сертифицировал победу Байдена в штате
Губернатор штата Висконсин Тони Эверс в понедельник сертифицировал результаты выборов, подтвердив тем самым победу демократа Джозефа Байдена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня я выполняю мой долг и сертифицирую [итоги] выборов 3 ноября и, как это требуется федеральным и законодательством штата, подписал свидетельство об утверждении списка выборщиков для избранных президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис", - отмечается в сообщении губернатора-демократа в Twitter.
Ранее глава избирательной комиссии штата Энн Джейкобс подписала в ходе видеоконференции документы о завершении пересчета голосов в двух округах Милуоки и Дейн. Таким образом, Байден получает 10 голосов членов коллегии выборщиков от штата.
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