В Неваде пять велосипедистов погибли при наезде автофургона

США 11 декабря 2020 05:45 (UTC+04:00)
В Неваде пять велосипедистов погибли при наезде автофургона

Пять человек погибли, четверо получили травмы в результате наезда в четверг грузового автофургона на велосипедистов в штате Невада. Об этом сообщила газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, водитель автофургона по неизвестной причине совершил наезд на две группы велосипедистов и сопровождавший их легковой автомобиль на участке трассы №95 в районе города Серчлайт в Неваде. Пятеро велосипедистов погибли, еще четверо пострадали. Один из получивших травмы находится в критическом состоянии.

Водитель автофургона не пытался скрыться с места ДТП и сотрудничает со следствием. Полиция не считает, что виновник наезда находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Официальные обвинения водителю пока не предъявлены.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Казахстане предлагают создать министерство строительства
В Казахстане предлагают создать министерство строительства
Для поддержки устойчивости страхового рынка в Казахстане был отложен ряд регуляторных мер
Для поддержки устойчивости страхового рынка в Казахстане был отложен ряд регуляторных мер
Два банка выделят Казахстану более 1,5 млрд евро займов для борьбы с коронавирусом
Два банка выделят Казахстану более 1,5 млрд евро займов для борьбы с коронавирусом
Loading Bars
Лента новостей
В США заявили, что сертификация вакцины от COVID-19 не позволит сразу снизить смертность США 06:11
В Неваде пять велосипедистов погибли при наезде автофургона США 05:45
В ООН заявили, что температура Земли повышается, несмотря на снижение выбросов В мире 05:29
106 конгрессменов США поддержали иск по результатам выборов президента США 05:15
Пользователи сообщают о сбое в работе Google В мире 04:54
Число случаев COVID-19 в мире превысило 70 млн Другие страны 04:36
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 450 тысяч человек Турция 04:18
Байден настроен завершить формирование администрации до 25 декабря США 03:59
Пентагон: Иран понимает, что не в его интересах атаковать США на Ближнем Востоке США 03:35
SpaceX запустит на орбиту американский спутник связи Sirius SXM-7 США 03:11
Заключительный этап сезона "Формулы-1" пройдет в Абу-Даби Спорт 02:48
Определились все участники плей-офф Лиги Европы Спорт 02:25
Шуша – это история. Увидеть Шушу, прочувствовать ее историю – большая радость и для нас - Эрдоган Политика 02:04
Президент Турции: Мы тоже не хотим закрывать двери перед Арменией Политика 01:59
Подход Путина помог повести процесс карабахского урегулирования в позитивном направлении - Президент Турции Политика 01:55
Итоги 44-дневной войны обрадовали ваших братьев в Турции точно так же, как они обрадовали моих братьев в Азербайджане - Эрдоган Политика 01:50
Президент Ильхам Алиев: Сегодня благодаря лидерству моего дорогого Брата Эрдогана Турция превратилась в силовой центр в мировом масштабе Политика 01:44
Президент Ильхам Алиев: Мы договорились, иншаллах, вместе с Президентом Эрдоганом поехать в Шушу после строительства новой автомобильной дороги Политика 01:40
Президент Ильхам Алиев: Мы должны создать новую платформу сотрудничества в регионе Политика 01:36
Президент Ильхам Алиев: Знаменитый «Байрактар», являющийся продукцией оборонной промышленности Турции, сыграл исключительную роль в наших успехах Политика 01:31
У берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5 Другие страны 01:29
Президент Ильхам Алиев: Эта историческая Победа – олицетворение единства Азербайджана и Турции Политика 01:28
Более 385 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки - ВОЗ В мире 01:13
Премьер Великобритании заявил о большой вероятности провала переговоров с ЕС по Brexit Европа 00:49
В Казахстане предлагают создать министерство строительства Казахстан 00:27
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом Россия 00:13
Президент Ильхам Алиев: Продемонстрировав единство, волю, решительность, национальный дух, мы выполнили свою историческую миссию Политика 10 декабря 23:57
Президент Ильхам Алиев: Впредь мы будем идти только и только вперед Политика 10 декабря 23:52
Президент Ильхам Алиев: Мобилизовав все свои силы, мы создали железный кулак и разбили им голову врага Политика 10 декабря 23:49
Армения должна ответить за все - Эрдоган Политика 10 декабря 23:43
Иранский порт Астара стал новым центром контейнерных перевозок в регионе Экономика 10 декабря 23:40
Бюджет Тбилиси в 2021 году превысит миллиард лари Грузия 10 декабря 23:37
Мехрибан Алиева: "Пусть Всевышний всегда защищает наши страны и народы" (ФОТО) Политика 10 декабря 23:31
Президент Ильхам Алиев: Мы одержали эту победу за счет профессионализма, героизма, и в то же время, национального духа Политика 10 декабря 23:28
Президент Ильхам Алиев: Предпринимаемые в последние годы политические и дипломатические усилия дали свои плоды Политика 10 декабря 23:11
Президент Ильхам Алиев: Мы сказали: довольно, оккупации должен быть и будет положен конец Политика 10 декабря 23:03
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты поговорили о будущем отношений России со странами Южного Кавказа (ВИДЕО) Политика 10 декабря 22:51
В ООН подтвердили намерение направить миссию в Нагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт 10 декабря 22:43
Прямые путешествия между Турцией и Азербайджаном будут осуществляться по удостоверению личности Политика 10 декабря 22:42
ЮНИСЕФ передал Узбекистану 16 автомобилей для мониторинга иммунизации Узбекистан 10 декабря 22:13
Мы готовы к возвращению США в ядерную сделку - глава МИД Ирана Ядерная программа 10 декабря 22:12
Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан Политика 10 декабря 22:05
Состоялась встреча первых леди Азербайджана и Турции Политика 10 декабря 21:58
Франция вводит с 15 декабря комендантский час с 20:00 Европа 10 декабря 21:31
Ты улетела, как Ангел, оставив большой свет на Земле... Ричардас Лапайтис о девочке Туране из села Гасангая Тертерского района (ФОТО) Социум 10 декабря 21:08
В Грузии от коронавируса умерли 43 пациента Грузия 10 декабря 21:00
Саммит ЕС предложил подготовить международный договор о борьбе с пандемиями на базе ВОЗ Европа 10 декабря 20:46
Папаха чести и достоинства! Посвящается победе Азербайджана! (ВИДЕО) Социум 10 декабря 20:15
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $51 Энергетика 10 декабря 20:11
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) Интервью 10 декабря 19:58
В Баку состоялся победный салют (ФОТО) Политика 10 декабря 19:56
Очень скоро мы сможем путешествовать между Турцией и Азербайджаном только с удостоверениями личности - Мевлют Чавушоглу Политика 10 декабря 19:54
От имени Президента Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой дан обед в честь Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган Политика 10 декабря 19:42
Фонд "YAŞAT" сыграет важную роль в полном охвате социальной заботой людей, пострадавших от войны - депутат Политика 10 декабря 19:02
Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для печати (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10 декабря 18:53
Парад Победы вновь продемонстрировал всему миру мощь Азербайджанской армии - Арзу Нагиев Политика 10 декабря 18:38
"Международные авиалинии Украины" весной возобновит полеты в Азербайджан Транспорт 10 декабря 18:33
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10 декабря 18:32
Proparco предлагает Грузии широкий спектр финансовых и бизнес-консультационных решений Бизнес 10 декабря 18:28
Долевое участие Португалии в общем импорте Азербайджана увеличилось Бизнес 10 декабря 18:17
В Азербайджане с начала года зафиксирован рост клиринговых операций - Центробанк Азербайджана Финансы 10 декабря 18:10
Для поддержки устойчивости страхового рынка в Казахстане был отложен ряд регуляторных мер Финансы 10 декабря 18:07
IGB откроет новые возможности для импорта СПГ Энергетика 10 декабря 18:04
Грузия занимает хорошие позиции в международных рейтингах с точки зрения бизнес-среды Бизнес 10 декабря 18:00
Парад Победы - уникальное историческое событие нашей героической летописи - вице-президент НАНА Политика 10 декабря 17:56
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Европа 10 декабря 17:46
Международные резервы России за неделю увеличились на $4,5 млрд Россия 10 декабря 17:46
Госагентству занятости Азербайджана будут оказаны консультационные услуги на сумму 300 тыс манатов Финансы 10 декабря 17:36
Председатель парламента Турции поздравил азербайджанский народ Политика 10 декабря 17:33
ЕБРР разработает сценарий трансформации двух коммерческих банков Узбекистана Узбекистан 10 декабря 17:33
Минсвязи предупреждает о попытке контрпропаганды армянской стороны против Азербайджана Общество 10 декабря 17:22
Латвия рассказала о влиянии COVID-19 на сотрудничество с Туркменистаном Бизнес 10 декабря 17:20
Дан старт Бакинскому международному фестивалю короткометражных фильмов (ФОТО) Культура 10 декабря 17:13
Армянское общество: расплата за молчание Нагорно-карабахский конфликт 10 декабря 17:11
Поставка линейных труб для IGB завершится в ближайшие недели Энергетика 10 декабря 17:01
Азербайджан присоединился к одному из проектов с бюджетом в один миллион долларов Экономика 10 декабря 16:57
В Азербайджане выявлено 4219 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 3562 человека Общество 10 декабря 16:56
Парад Победы в Баку стал радостным событием для азербайджанского народа - депутат Политика 10 декабря 16:52
Азербайджан в 2021 году расширит поставки рыбной продукции на европейские рынки Бизнес 10 декабря 16:43
В Азербайджане выявлены еще два пациента с COVID-19, покинувшие место проживания Общество 10 декабря 16:33
Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в заседании СМИД СНГ Туркменистан 10 декабря 16:25
В Латвии зарегистрировано 20 компаний с туркменским капиталом Бизнес 10 декабря 16:16
Для большинства стран более подходящей является вакцина Sinovac Общество 10 декабря 16:15
Азербайджан и Турция намерены довести объем внешнеторговых операций до $15 млрд Экономика 10 декабря 16:06
Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Турции один на один Политика 10 декабря 15:59
Состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10 декабря 15:59
Парад победы в Баку - презентация, которая вызывает гордость у друзей и чувство ревности у врагов Политика 10 декабря 15:56
Два банка выделят Казахстану более 1,5 млрд евро займов для борьбы с коронавирусом Финансы 10 декабря 15:51
Программу развития национальной платежной системы приняли в Казахстане Финансы 10 декабря 15:50
Минфин Азербайджана разместит на фондовой бирже процентные облигации Финансы 10 декабря 15:42
Грандиозный парад Победы (ФОТОСЕССИЯ/ВИДЕО) Политика 10 декабря 15:33
Объемы инвестиций Турции в Азербайджан в первом полугодии 2020 года составили более $250 млн Бизнес 10 декабря 15:31
Информационный час, посвященный шехиду Гасанаге Ширвани (ФОТО/ВИДЕО) Социум 10 декабря 15:30
Вице-президент немецкой компании о будущих технологиях в области медицины ИКТ 10 декабря 15:28
Узбекнефтегаз объявляет тендер на предоставление услуг по составлению проекта горного отвода Тендеры 10 декабря 15:23
Аэропорт в Узбекистане закупит компьютерное оборудование Тендеры 10 декабря 15:15
Туркменистан нарастит производство импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции Бизнес 10 декабря 15:11
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан добился поставленной цели, восстановил историческую справедливость, международное право Политика 10 декабря 15:10
Посредством кяризов в Азербайджане ежегодно можно получать до 350 млн кубометров воды Экономика 10 декабря 15:03
TƏBİB распространило сообщение о случаях отравления в больницах Баку Общество 10 декабря 14:54
Все новости