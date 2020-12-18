Байден назвал кандидата на пост главы Минэнерго США

БАКУ/Trend/ - Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатом на пост министра энергетики страны бывшего губернатора штата Мичиган Дженнифер Грэнхолм. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте переходной команды демократа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем констатируется, что Грэнхолм ранее взаимодействовала с Байденом в том, что касается "инвестиций в чистую энергетику, позволяющих создать рабочие места". Это помогло восстановлению экономики Мичигана. Как заявили представители демократа, Грэнхолм участвовала в разработке плана по помощи автомобилестроительной отрасли страны. В Мичигане находится целый ряд предприятий американских автогигантов.