Лидеры республиканцев в Сенате США не хотят, чтобы итоги выборов оспаривали

США 26 декабря 2020 03:11 (UTC+04:00)
Лидеры республиканцев в Сенате США не хотят, чтобы итоги выборов оспаривали

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) намерен попросить избранного сенатора-республиканца (от штата Алабама) Томми Табервилла не выступать против итогов президентских выборов на совместном заседании обеих палат законодательного органа по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Hill.

6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса под председательством вице-президента Майкла Пенса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно существующим правилам, рассматриваются только возражения в письменной форме, поданные как минимум одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. Если на последующем голосовании хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против их позиции, протест не принимается.

По словам Тьюна, лидеры республиканцев в Сенате хотят объяснить Табервиллу, что оспаривание результатов голосования коллегии выборщиков в следующем месяце будет бесполезным и "в политическом смысле разрушительным" шагом. При этом он подчеркнул, что "каждый сенатор должен будет принять собственное решение по этому вопросу". "По крайней мере, нам нужно знать план [Табервилла]", - добавил республиканец.

"Я надеюсь, что в конце концов все сенаторы придут к выводу, что с этими выборами надо уже заканчивать и пришла пора двигаться дальше", - заключил Тьюн.

Просьба президента
Президент США Дональд Трамп призывает Табервилла, который одержал победу на праймериз Республиканской партии во многом благодаря поддержке главы государства, оспорить итоги голосования на совместном заседании обеих палат законодательного органа в следующем месяце. Американский лидер ранее рассказал, что связывался по этому вопросу с Табервиллом, который, по его словам, с энтузиазмом воспринял данное предложение.

Как сообщил изданию неназванный сенатор-республиканец, Макконнелл попытается убедить Табервилла в том, что это "плохая идея". По словам этого сенатора, "вопрос состоит в том, послушает ли" в итоге Табервилл Макконнелла. "Если Трамп попросит его, я предполагаю, что он, вероятно, сделает это, потому что не видит негативных аспектов [этого предложения]", - отметил источник.

Макконнелл, Тьюн и председатель Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США Рой Блант (республиканец от штата Миссури) призвали своих однопартийцев не оспаривать итоги выборов. При этом член верхней палаты Конгресса Джон Корнин (республиканец от штата Техас) выразил надежду, что ни один сенатор не поддержит данное предложение.

Трамп в Twitter раскритиковал призыв лидеров республиканцев в Сенате и пригрозил им "завершением политической карьеры".

Последняя попытка
Группа законодателей-республиканцев во главе с конгрессменом Моррисом Бруксом (от штата Алабама) собирается предпринять последнюю попытку оспорить результаты выборов во время утверждения итогов голосования коллегии выборщиков на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января. Брукс намерен воспользоваться правом в письменной форме подать протест против утверждения голосов выборщиков от штатов Аризона, Пенсильвания, Невада, Джорджия и Висконсин. Кроме этого, ему нужно заручиться поддержкой хотя бы одного из членов Сената. Им и может стать Табервилл. В этом случае контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, где большинство имеют республиканцы, должны приостановить совместное заседание, чтобы раздельно рассмотреть и провести голосование по вопросу недействительности голосов выборщиков от упомянутых штатов.

Однако, как отмечают комментаторы, Палата представителей проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу избранного президента Джозефа Байдена.

В ходе прошедших в ноябре всеобщих выборов американцы выбирали президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий. Трамп по-прежнему не признает своего поражения, заявляя, что демократы путем различных манипуляций с подсчетом голосов украли у него победу.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Технические обсуждения по проекту нефтехимического комплекса SOCAR и BP продолжаются
Технические обсуждения по проекту нефтехимического комплекса SOCAR и BP продолжаются
COVID-19 вызовет рост потребности во всестороннем диалоге Туркменистана и Румынии в сфере энергетики
COVID-19 вызовет рост потребности во всестороннем диалоге Туркменистана и Румынии в сфере энергетики
В Petkim не ожидается снижение объёма производства в 2021 году
В Petkim не ожидается снижение объёма производства в 2021 году
Loading Bars
Лента новостей
Лидеры республиканцев в Сенате США не хотят, чтобы итоги выборов оспаривали США 03:11
Нетаньяху пригласил короля Марокко посетить Израиль Израиль 02:49
ВОЗ заявила об обнаружении нового штамма COVID в восьми странах Европы В мире 02:26
Особо опасный штамм коронавируса добрался до Ирландии Европа 02:07
В Великобритании испытывают препарат для предотвращения развития COVID-19 Европа 01:52
Президента Черногории госпитализировали с пневмонией Европа 01:34
Мощный взрыв прогремел около сталелитейного завода в Канаде Другие страны 01:15
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом Россия 00:56
Треть населения ФРГ предпочла бы подождать и узнать влияние вакцины на привитых Европа 00:37
Более 655 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки В мире 00:19
Для поддержки устойчивости страхового рынка в Казахстане был отложен ряд регуляторных мер Финансы 00:01
В здании AzTV обрушился потолок, есть погибший Происшествия 25 декабря 23:51
Турция получит от BioNTech 4,5 млн доз вакцин от коронавируса Турция 25 декабря 23:30
Свыше 35 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 25 декабря 23:14
Народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов об идее создания Международного центра миниатюры Культура 25 декабря 22:47
Грузия ведет переговоры с Польшей, Чехией и Израилем о создании совместных военных предприятий Грузия 25 декабря 22:31
Мощность производства сульфата калия в Иране достигла 340 тысяч тонн Экономика 25 декабря 22:26
На новый режим обучения перейдут учащиеся столичных колледжей Казахстана Казахстан 25 декабря 22:18
Объем производства сельхозпродукции в Нахчыванской АР превысил $450 млн Бизнес 25 декабря 22:01
Пашинян пригласил политические силы Армении на консультации по внеочередным выборам Армения 25 декабря 21:58
Президент Монтенегро поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 25 декабря 21:54
Ставить под сомнение победу, которой азербайджанский народ ждал 30 лет - предел моральной деградации - зампред партии Политика 25 декабря 21:48
ФБР занимается расследованием взрыва в Нэшвилле США 25 декабря 21:44
Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и Грузии Политика 25 декабря 21:18
В Барде для семей шехидов и ветеранов войны в рамках программы самозанятости созданы фермерские хозяйства Общество 25 декабря 21:17
Президент Республики Сербия поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 25 декабря 21:15
Следующим адресом акции Фонда Гейдара Алиева и сети супермаркетов Bravo в поддержку военнослужащих стал Ходжавенд (ФОТО) Общество 25 декабря 20:56
Эйюб Ягубов и дети посвящают песни Худаяру Юсифзаде, покорившего своим голосом и героизмом в Карабахской войне (ФОТО/ВИДЕО) Социум 25 декабря 20:35
Группа военнослужащих ВС Азербайджана награждена медалью "За освобождение Ходжавенда" - Распоряжение Политика 25 декабря 20:17
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана медалью "За освобождение Зангилана" Политика 25 декабря 20:11
Ряд военнослужащих ВС Азербайджана награжден медалью "За освобождение Физули" - Распоряжение Политика 25 декабря 20:02
В Азербайджане утверждена плата за услуги по признанию дипломов о профессиональном образовании Общество 25 декабря 19:55
В Азербайджане утвержден размер платы за услуги по признанию дипломов зарубежных вузов Общество 25 декабря 19:38
В Азербайджане арестованы лица, присвоившие путем мошенничества принадлежащую государству землю Общество 25 декабря 19:15
Азербайджанские солдаты на освобождённых территориях исполняют мугам (ВИДЕО) Интересное 25 декабря 18:49
В Исмаиллы произошло землетрясение Происшествия 25 декабря 18:49
Идет посев семян платана и дуба на освобожденных территориях Азербайджана - минэкологии Общество 25 декабря 18:45
Хикмет Гаджиев провел встречу касательно создания общественных советов при центральных органах исполнительной власти Политика 25 декабря 18:43
На освобожденных территория Азербайджана будут созданы заповедники и национальные парки Общество 25 декабря 18:39
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к участникам движения в связи с карантинными мерами Общество 25 декабря 18:32
Состоялось первое заседание Координационного совета Азербайджана (ФОТО) Экономика 25 декабря 18:26
У Грузии есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира Бизнес 25 декабря 18:21
В Казахстане в период ЧС был принят перечень мер поддержки для смягчения течения кризиса Финансы 25 декабря 18:11
Грузия получила медицинское оборудование от Всемирного банка Грузия 25 декабря 18:09
В Казахстане запустят перечень экспортоориентированных проектов на территории индустриальной зоны Бизнес 25 декабря 18:04
Uzbekistan Airways отменяет рейсы во Франкфурт Узбекистан 25 декабря 18:03
Кабмин Израиля утвердил введение тотального карантина с 27 декабря до 9 января Израиль 25 декабря 17:59
Изучаются возможности открытия Торгового дома Азербайджана в Пакистане (ФОТО) Бизнес 25 декабря 17:59
Минздрав Японии подтвердил обнаружение нового штамма коронавируса в стране Другие страны 25 декабря 17:56
AzTV начал трансляцию из города Шуша (ФОТО) Общество 25 декабря 17:56
Милли Меджлис в первом чтении утвердил поправки о трудовых пенсиях Общество 25 декабря 17:53
В столице и регионах Азербайджана наблюдается снижение банковского кредитования Финансы 25 декабря 17:41
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на транспортные услуги Тендеры 25 декабря 17:39
Компания Georgian Walnut планирует протестировать органическое производство в 2021 году Бизнес 25 декабря 17:37
На освобожденных территориях Азербайджана приоритетом будет занятость - министр труда Общество 25 декабря 17:27
Еще 64 семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны обеспечены жильем (ФОТО) Общество 25 декабря 17:25
В Азербайджане ряду военнослужащих будет выдано социальное пособие Общество 25 декабря 17:18
В одном из самых популярных браузеров обнаружены более 20 вредоносных расширений ИКТ 25 декабря 17:16
Технические обсуждения по проекту нефтехимического комплекса SOCAR и BP продолжаются Энергетика 25 декабря 17:11
Названа дата проведения очередного заседания Милли Меджлиса Политика 25 декабря 17:10
В Азербайджане 1560 участникам II Карабахской войны назначены пенсии и другие соцвыплаты Общество 25 декабря 17:06
В Азербайджане увеличивается размер критерия потребностей Финансы 25 декабря 17:02
Оглашена сумма прожиточного минимума в Азербайджане на 2021 год Экономика 25 декабря 17:01
В первом чтении Милли Меджлис утвердил бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана Экономика 25 декабря 16:59
Со следующего года все застрахованные лица в Азербайджане смогут использовать пакет услуг ОМС Общество 25 декабря 16:59
Парламент принял госбюджет Азербайджана на 2021 год в первом чтении Экономика 25 декабря 16:57
В Азербайджане выявлено еще 1 704 случая заражения коронавирусом, вылечились 4 359 человек Общество 25 декабря 16:47
COVID-19 вызовет рост потребности во всестороннем диалоге Туркменистана и Румынии в сфере энергетики Энергетика 25 декабря 16:46
В Казахстане после капитальной модернизации начато производство биоэтанола Бизнес 25 декабря 16:40
В Азербайджане пенсии будут расти и в последующие годы - министр труда Общество 25 декабря 16:35
Около 50% всех вкладов в Азербайджане приходится на нацвалюту Финансы 25 декабря 16:32
Видеокадры из села Мамедсефи Кельбаджарского района (ВИДЕО) Политика 25 декабря 16:31
В Азербайджане создана новая ассоциация Экономика 25 декабря 16:28
Азербайджанские писатели вошли в лонг-лист "Международной премии мира 2020-2021 годов" Культура 25 декабря 16:23
В Petkim не ожидается снижение объёма производства в 2021 году Энергетика 25 декабря 16:22
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения Политика 25 декабря 16:21
Восстановление производства авиатоплива на НПЗ Star в полном объёме зависит от ситуации с пандемией Энергетика 25 декабря 16:05
Председатель парламента Грузии встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана Грузия 25 декабря 15:58
Около половины от всех кредитов в Азербайджане приходится на сферу домашнего хозяйства Финансы 25 декабря 15:57
Путь к возобновляемым источникам энергии - путь к прочному миру на Южном Кавказе Политика 25 декабря 15:51
По итогам 2020 года на НПЗ Star планируется переработать примерно 76 миллионов баррелей нефти Энергетика 25 декабря 15:45
Фонд Гейдара Алиева направляет праздничные гостинцы почти 100 тыс. семей (ФОТО) Общество 25 декабря 15:41
Румыния заинтересована в более значительном присутствии своих компаний на туркменском рынке Бизнес 25 декабря 15:38
В Азербайджане началась поэтапная демобилизация граждан, призванных на службу по мобилизации Политика 25 декабря 15:35
Дело экс-главврача Ширванского реабилитационного центра направлено в суд Общество 25 декабря 15:21
AzInTelecom объявляет тендер на покупку камер видеонаблюдения Тендеры 25 декабря 15:15
В Азербайджане впервые пройдет Diamonds Of Turkey 2021 (ВИДЕО) Интересное 25 декабря 15:13
За 11 месяцев ГТК Азербайджана сократил объем поступлений в госбюджет Финансы 25 декабря 15:10
В Азербайджане созданы образовательные комиксы (ФОТО) Культура 25 декабря 15:08
Али Асадов поздравил Георгия Гахария с переназначением на пост премьер-министра Грузии Политика 25 декабря 14:56
В Азербайджане сократилось банковское ипотечное кредитование Финансы 25 декабря 14:51
Очередной турецкий груз пройдет через Бакинский морской порт в Китай Транспорт 25 декабря 14:48
Количество банкоматов в Узбекистане превысило 10 000 Узбекистан 25 декабря 14:46
В ноябре объем таможенных поступлений в госбюджет Азербайджана превысил 315 млн манатов Бизнес 25 декабря 14:43
В Узбекистане выросло число пластиковых карт почти на 6 млн Узбекистан 25 декабря 14:41
Подписаны контракты на строительство объектов в иранском порту Шахид Раджаи Транспорт 25 декабря 14:40
Mitsubishi завершила строительство в Навои химкомплекса стоимостью почти $1 млрд Узбекистан 25 декабря 14:39
Температура воздуха в Азербайджане была ниже нормы на 2 градуса Общество 25 декабря 14:36
Азербайджанский фильм вышел в полуфинал международного кинофестиваля в Италии (ФОТО) Культура 25 декабря 14:31
Дочерняя компания АЖД запустила новое цифровое решение Транспорт 25 декабря 14:30
Все новости