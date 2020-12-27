Один человек погиб при стрельбе во время съемки клипа в США
По меньшей мере один человек погиб, пять ранены в результате стрельбы, которая произошла в субботу в американском городе Линн (штат Массачусетс) во время съемки музыкального видеоклипа.
Об этом сообщила телекомпания Fox со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным правоохранительных органов, состояние двух пострадавших оценивается как критическое.
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