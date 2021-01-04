Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса США

Демократка Нэнси Пелоси избрана спикером Палаты представителей начавшего в воскресенье свою работу Конгресса США 117-го созыва. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

80-летняя представительница Демократической партии получила поддержку большинства присутствовавших конгрессменов - 216. Она одержала верх над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти. За него отдали голоса 209 законодателей.

Процедура избрания спикера в значительной степени была предсказуемой, так как конгрессмены обычно голосуют по партийной линии, а Демократическая партия США хоть и лишилась по итогам прошедших 3 ноября 2020 года всеобщих выборов части мандатов, но все же сохранила за собой большинство в Палате представителей.