Уже в пяти американских штатах выявили случаи заражения "британским" штаммом коронавируса

Американские специалисты зафиксировали в штате Джорджия первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Его носителей выявили также в Калифорнии, Колорадо, Нью-Йорке и Флориде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Носителем вируса является 18-летний мужчина, который в последнее время не совершал дальних поездок. Он находится на карантине. Как констатировала руководитель управления Кэтин Туми, обнаружение данной разновидности "должно стать тревожным сигналом для всех жителей" штата.

В Джорджии в настоящее время проходит второй тур выборов в Сенат.

В понедельник о выявлении указанной разновидности вируса в штате Нью-Йорк заявил его губернатор Эндрю Куомо. На прошлой неделе аналогичные случаи зафиксировали в Калифорнии, Колорадо и Флориде.