В Висконсине не предъявят обвинения полицейскому в связи с ранением темнокожего

Прокуратура американского штата Висконсин не будет предъявлять обвинения полицейскому, который ранил в прошлом году темнокожего Джейкоба Блейка. Об этом заявил окружной прокурор Майкл Грейвли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сотрудник полиции Растен Шески в Кеноше (штат Висконсин) 23 августа 2020 года несколько раз почти в упор выстрелил в Блейка со спины при задержании. Афроамериканец, предположительно, имевший при себе нож, не подчинился требованиям стражей порядка, прибывшим по вызову. Блейк был частично парализован. В Кеноше после произошедшего начались массовые протесты и беспорядки. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

"Я решил, что никому из сотрудников полиции в Кеноше не будут предъявлять обвинения в каких-либо уголовных преступлениях", - сказал Грейвли. Как он пояснил, Шески опасался, что Блейк нападет на него с ножом. Прокурор отметил, что Блейку также не будут предъявлять обвинения.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе правоохранительных органов, а также случаям проявления жестокости полицейскими. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая 2020 года удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявили обвинения. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.