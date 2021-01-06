В США рассматривают вопрос включения "Антифа" в список террористических организаций

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео вместе с Минюстом и Министерством внутренней безопасности США рассмотреть вопрос включения движения американских антифашистов "Антифа" в список террористических организаций. Об этом говорится в распространенном Белым домом меморандуме американского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь должен в рамках консультаций с министром юстиции и министром внутренней безопасности изучить информацию, полученную от министерства юстиции и других органов власти, чтобы оценить, следует ли классифицировать [движение] "Антифа" в качестве террористической организации", - говорится в документе.

Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, меморандум обязывает "федеральных должностных лиц оценить действия активистов "Антифа" в свете федеральных законов, ограничивающих въезд иностранцев, связанных с террористическими организациями, и иностранцев, намеревающихся совершить преступную деятельность". Включение в террористический список, в частности, запретит членам движения въезд в страну.

Занимавший на тот момент пост министра юстиции США Уильям Барр в августе в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что движение "Антифа" на самом деле объединяет современных большевиков, исповедующих коммунистические идеи и использующих приемы фашистов. В конце мая Трамп заявил, что власти США намерены внести движение "Антифа" в список террористических организаций. Он выступил с утверждением, что радикальные левые группировки, в том числе анархистские, несут ответственность за беспорядки и случаи насилия во время протестов в ряде штатов.