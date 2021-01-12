В WhatsApp заявили, что Facebook не будет видеть сообщения и личные данные пользователей

Администрация мессенджера WhatsApp в понедельник уточнила, что его новая политика конфиденциальности не позволяет компании Facebook, которой принадлежит сервис, получить доступ к переписке и спискам контактов пользователей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"WhatsApp не видит ваши личные сообщения и не прослушивает звонки, как и Facebook. WhatsApp не ведет учет того, кто кому пишет и звонит. WhatsApp не делится списками ваших контактов с Facebook. Групповые чаты в WhatsApp остаются приватными", - подчеркивается в сообщении, опубликованном во вторник на странице администрации в Twitter.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей.