Госдеп отменил поездку Помпео в Европу для обеспечения передачи власти команде Байдена

Госдепартамент США отменил все поездки на эту неделю, включая визит госсекретаря Майкла Помпео в Бельгию 13-14 января, для обеспечения передачи власти команде избранного президента Джозефа Байдена. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы пресс-службы ведомства Морган Ортэгус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем от приходящей администрации список карьерных сотрудников, которые останутся на ответственных должностях в качестве исполняющих обязанности, пока Сенат Конгресса не завершит процесс утверждения новых сотрудников, - отмечается в тексте. - Мы отменяем все запланированные на эту неделю поездки, включая поездку госсекретаря в Европу".

По словам представителя ведомства, Госдепартамент "полностью привержен плавной и упорядоченной передаче власти, которая завершится через восемь дней". "Госдепартамент и команда избранного президента полноценно сотрудничали в течение нескольких недель, мы довольны продемонстрированным уровнем взаимодействия и профессионализма", - говорится в заявлении.

Инаугурация Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. Ранее в связи с пандемией, вызванной новым коронавирусом, было решено, что церемония пройдет в максимально усеченном формате.