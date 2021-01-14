Штаб-квартиру Космического командования ВС США разместят в Алабаме

Космическое командование американских вооруженных сил будет базироваться в городе Хантсвилл (штат Алабама). Об этом говорится в заявлении губернатора Алабамы Кей Айви, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Алабама выбрана в качестве места для штаб-квартиры Космического командования США", - отметила она. Айви сообщила, что об этом ее уведомили представители Пентагона. Губернатор подчеркнула, что довольна таким решением.

До последнего времени указанное командование базировалось в штате Колорадо.