Штаб-квартиру Космического командования ВС США разместят в Алабаме
Космическое командование американских вооруженных сил будет базироваться в городе Хантсвилл (штат Алабама). Об этом говорится в заявлении губернатора Алабамы Кей Айви, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Алабама выбрана в качестве места для штаб-квартиры Космического командования США", - отметила она. Айви сообщила, что об этом ее уведомили представители Пентагона. Губернатор подчеркнула, что довольна таким решением.
До последнего времени указанное командование базировалось в штате Колорадо.
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