Кандидат на пост главы Минфина США намерена пересмотреть санкционную политику страны

Кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен в случае одобрения своей кандидатуры намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. Свою позицию она выразила на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса по рассмотрению ее кандидатуры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкционной политики с тем, чтобы они [введенные рестрикции] использовались в стратегических целях и соответствующим образом", - отметила Йеллен, которую ранее на пост министра финансов выдвинул избранный президент Джозеф Байден. Она добавила, что ведомство "незамедлительно приступит" к пересмотру, как только ее утвердят на посту министра.

"Санкции - критически важный инструмент для обеспечения кибербезопасности и борьбы с различными угрозами", - добавила бывший председатель Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центрального банка страны. Она также заявила, что в рамках пересмотра санкционной политики намерена работать вместе с законодателями.

Йеллен подтвердила информацию агентства Bloomberg, согласно которому координацией работы в этом направлении займется Адевале Адейемо, выдвинутый Байденом на должность заместителя министра финансов. Он будет сотрудничать с учреждениями в области национальной безопасности. В частности, будет проведена проверка деятельности отдела ведомства, который специализируется на проблемах терроризма и финансовой разведки. Кроме того, будут пересмотрены и сами санкционные программы. Многие из ограничений, которые администрация нынешнего президента Дональда Трампа вводила в отношении физических и юридических лиц, связанных с Россией, Венесуэлой, Ираном, Китаем и КНДР, были односторонними. Как отмечают источники агентства, сторонники Байдена находят такой подход неоднозначным и считают коллективные санкции наиболее эффективными.

Включение в санкционный список Минфина означает заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

Противодействие КНР

Соединенные Штаты должны противодействовать "оскорбительным, несправедливым и незаконным действиям" Китая в торговой сфере, считает Йеллен. "Нам нужно противостоять оскорбительным, несправедливым и незаконным действиям Китая [в торговой сфер]", - заявила она.

"Китай подрывает американские компании путем демпинга продукции, установления торговых барьеров и предоставления незаконных субсидий [своим] корпорациям", - утверждала она. По ее версии, Пекин "совершает кражу интеллектуальной собственности [США] и прибегает к практике, которая дает ему несправедливое технологическое преимущество, включая принудительную передачу технологий". "И эти методы, включая низкие экологические и трудовые стандарты Китая, - это методы, для противодействия которым мы готовы использовать полный набор всех имеющихся средств", - добавила Йеллен. Она подчеркнула, что ситуацию вокруг Китая США будут решать "со своими союзниками, а не в одностороннем порядке". "Китай, несомненно, является нашим самым важным стратегическим конкурентом", - считает кандидат на пост главы Минфина.

Пекин призывает Вашингтон усилить контакты и содействовать развитию двусторонних отношений, заявил ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Борьба с пандемией

Конгресс должен выделять значительные средства на борьбу с пандемией, несмотря на высокий уровень госдолга страны, заявила Йеллен.

Йеллен указала на необходимость "действовать масштабно", несмотря на высокий госдолг, в связи с тем, что в ином случае Соединенные Штаты ожидает "серьезная рецессия". "Без дальнейших серьезных действий мы рискуем оказаться перед продолжительной и болезненной рецессией, что впоследствии приведет к долгосрочному ущербу нашей экономике", - отметила Йеллен.

Она призвала законодателей одобрить представленную Байденом в конце минувшей недели программу краткосрочных мер на сумму $1,9 трлн, получившую название American Rescue Plan ("Американский план спасения"). "Ее преимущества намного перевешивают затраты, особенно если мы заботимся о том, чтобы оказать помощь людям, которые страдают уже долгое время. <...> Ни избранный президент, ни я не предлагаем этот пакет помощи, не осознавая долгового бремени страны", - отметила Йеллен. Она добавила, что после утверждения программы помощи Байдена готова работать с законодателями и над следующим пакетом помощи.

При этом она добавила, что принятые ранее законодателями меры позволили стране "предотвратить множество страданий", однако пандемия привела к "широкомасштабным разрушительным последствиям". "В течение следующих нескольких месяцев нам понадобится дополнительная помощь для распространения вакцины, открытия школ и помощи штатам", - добавила она. На данный момент госдолг страны составляет около $27,6 трлн.

Йеллен станет первой женщиной во главе Минфина США, если ее утвердит Сенат полного состава. Как отмечает газета Politico, большинство законодателей из Демократической и Республиканской партий поддерживают ее кандидатуру.