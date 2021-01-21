В штате Нью-Йорк потерпел крушение военный вертолет

Военный вертолет, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в среду в округе Монро штата Нью-Йорк. Об этом сообщил офис шерифа округа на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Офис шерифа округа Монро подтвердил, что военный вертолет, на котором, предположительно, находились три человека, упал в поле в Мендоне (город в округе Монро) в 18:32 (03:32 GMT+4)", - говорится в сообщении полиции.

По данным телеканала NEWS10, находившиеся на борту вертолета погибли.