Байден намерен оставить Кристофера Рея на посту главы ФБР

Новый президент США Джозеф Байден намерен оставить Кристофера Рея на посту главы Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом в четверг сообщил телеканал СNBC со ссылкой на источник в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время первого пресс-брифинга новой администрации Байдена отказалась отвечать на вопрос о директоре ФБР, отметив, что еще не обсуждала это с Байденом.

Бывший президент США Дональд Трамп назначил Рея на эту должность в 2017 году на 10 лет, указывает телеканал.