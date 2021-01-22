В США закрыли проект по обеспечению доступа в интернет с помощью воздушных шаров

Холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, принял решение о закрытии проекта по обеспечению высокоскоростного выхода в интернет с помощью сети стратосферных воздушных шаров. Об этом сообщил в четверг исполнительный директор занимавшейся проектом в составе холдинга компании Loon Алистер Вестгарт в социальной сети "Медиум", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хотя мы нашли немало партнеров, готовых работать с нами, нам не удалось добиться снижения стоимости до уровня, который позволил бы вести бизнес в длительной перспективе", - отметил он. По его словам, главной проблемой, требовавшей значительных средств, стало обеспечение доступа к "последнему миллиарду пользователей" - наиболее труднодоступным и изолированным группам населения, а ведь именно для того, чтобы предоставить интернет таким группам людей, и создавался проект. Некоторые территории, к тому же, оказались слишком труднодоступными и для воздушных шаров, признал Вестгарт.

Стратосферные воздушные шары с оборудованием для передачи данных на высокой скорости - до 20 Гбит/с - должны были, находясь на высоте около 18 тыс. метров, обеспечивать покрытием жителей самых труднодоступных районов. В 2017 году Loon добилась успеха со своими технологиями после урагана "Мария" в Пуэрто-Рико: всего с помощью двух шаров удалось восстановить мобильную связь для 200 тыс. человек. Еще один проект компании был запущен позднее в Кении. Предполагалось, что технологией заинтересуются в других странах.

Одним из минусов этого технического решения стало то, что для работы шарам требовалась солнечная энергия, поэтому сигнал поступал только в светлое время суток.