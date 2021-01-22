Демократы в США призвали Facebook, Twitter, YouTube к изменениям для борьбы с экстремизмом

США 22 января 2021 10:54 (UTC+04:00)
Демократы в США призвали Facebook, Twitter, YouTube к изменениям для борьбы с экстремизмом

Группа конгрессменов-демократов в США направила руководству крупнейших социальных сетей, в том числе Facebook, Twitter и YouTube, письмо с призывом изменить алгоритмы, отвечающие за подбор рекомендованных публикаций, чтобы ограничить распространение экстремистского контента. Об этом сообщил в четверг вечером портал The Verge, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соавторами письма выступили члены Палаты представителей Анна Ишу и Том Малиновски, а также некоторые их коллеги. Они полагают, что действующие в настоящее время в социальных сетях системы настроены таким способом, чтобы демонстрировать пользователям материалы, вызывающие у них наиболее сильную эмоциональную реакцию. Часто это оказывается контент, пробуждающий ненависть или содержащий призывы к насильственным действиям, полагают они.

Конгрессмены также призывают убрать функцию автовоспроизведения видео, чтобы пользователь мог сам выбирать, будет ли он смотреть материал, который, возможно, содержит экстремистские элементы. Twitter предлагается отказаться от цитирования сообщений полностью, а вместо этого предоставить возможность копировать их частично, чтобы при необходимости можно было предотвратить дальнейшее распространение опасных материалов.

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