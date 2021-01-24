В Калифорнии начато расследование после взрыва в церкви
Американские власти проводят расследование по факту взрыва, прогремевшего в ночь на субботу в баптистском храме в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщил телеканал NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сотрудники полиции полагают, что в церкви сработало самодельное взрывное устройство. В ней также совершен акт вандализма. Неизвестные нанесли на стены здания надписи оскорбительного содержания.
После взрыва на месте происшествия начался пожар. О пострадавших информации не поступало.
Помещения церкви проверили саперы. В расследовании участвуют сотрудники ФБР США.
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