В Калифорнии начато расследование после взрыва в церкви

Американские власти проводят расследование по факту взрыва, прогремевшего в ночь на субботу в баптистском храме в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщил телеканал NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники полиции полагают, что в церкви сработало самодельное взрывное устройство. В ней также совершен акт вандализма. Неизвестные нанесли на стены здания надписи оскорбительного содержания.

После взрыва на месте происшествия начался пожар. О пострадавших информации не поступало.

Помещения церкви проверили саперы. В расследовании участвуют сотрудники ФБР США.