Фондовые торги в США завершились снижением индексов

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились в пятницу по итогам торговой сессии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 620,74 пункта (2,03%) и остановился на отметке 29 982,62 пункта. Индекс S&P 500 потерял 73,14 пункта (1,93%) и оказался на отметке 3 714,24 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 266,46 пункта (2%), до 13 070,7 пункта.

Одной из причин озабоченности инвесторов стала имевшая место волатильность цен на акции ряда компаний. Речь, в частности, идет о спекулятивных действиях вокруг ценных бумаг компании GameStop, которая владеет сетью магазинов по продаже видеоигр и электроники. Стоимость ее акций по итогам недели выросла примерно на 400%. К завершению сессии она составила $325 за штуку.

В течение этого месяца рост стоимости ценных бумаг GameStop достигал почти 1 600%. Данные резкие колебания, предположительно, вызваны действиями группы мелких инвесторов, которые координируют свои действия.