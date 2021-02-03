США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу

Новая американская администрация рассматривает возможность возвращения США в Договор по открытому небу (ДОН), но считает, что Россия не в полной мере выполняет положения этого соглашения. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы изучаем вопрос. Мы примем решение в свое время", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США, когда его попросили уточнить, возможно ли возвращение Вашингтона в ДОН.

"Насколько нам известно, Россия все еще не полностью соблюдает этот договор", - утверждал при этом Прайс.

США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года. Этот шаг был сделан предыдущей администрацией США, которую возглавлял президент Дональд Трамп. Его сменил в Белом доме 20 января Джо Байден.