Байден выдвинул Саманту Пауэр на пост главы USAID

Президент США Джо Байден направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру бывшего постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр на пост руководителя Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лауреат Пулитцеровской премии 2003 года, 50-летняя уроженка Ирландии Пауэр занимала пост постоянного представителя США при ООН с 2013 по 2017 годы.

Созданное в 1961 году Агентство США по международному развитию является высшим федеральным органом государственного управления страны в области оказания зарубежной помощи. Руководитель агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената Конгресса США и действуют в координации с Госдепартаментом. В соответствии с уставом основными направлениями деятельности агентства являются оказание поддержки торговле, сельскому хозяйству, развитию здравоохранения, гуманитарной сферы и экономики, а также оказание помощи усилиям по предотвращению конфликтов и развитию демократии в других странах.