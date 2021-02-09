США заявили, что вернутся в СВПД только после полного соблюдения Ираном ядерной сделки

США 9 февраля 2021 01:06 (UTC+04:00)
США заявили, что вернутся в СВПД только после полного соблюдения Ираном ядерной сделки

Власти США настаивают на том, чтобы Иран возобновил полное соблюдение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), после чего Вашингтон готов пойти на аналогичные действия. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В целом его (президента США Джо Байдена) позиция осталась в точности такой, какой она и была: если Иран в полной мере выполняет свои обязательства в рамках СВПД, США будут делать то же самое, а потом будут использовать это как платформу для создания более широкого и прочного соглашения, которое также затрагивает другие вызывающие беспокойство области. <...> Это, конечно, будет делаться с нашими партнерами по формату "5+1" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия)", - сказала Псаки.

"Возвращение к полному соблюдению своих обязательств по СВПД зависит от Ирана, и на этом этапе мы могли бы продвинуться вперед [в] дискуссии", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

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