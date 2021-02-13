Сенат Конгресса США перешел к заключительным заявлениям сторон в рамках импичмента
Сенат Конгресса США на заседании в субботу начал заслушивать заключительные заявления сторон в рамках процесса импичмента в отношении бывшего президента Дональда Трампа. Трансляцию заседания ведут американские телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Стороны пришли к договоренности не вызывать свидетелей, о чем ранее просили обвинители, а приобщить к делу заявление члена Палаты представителей от Республиканской партии Джейми Эрреры-Батлер, сделанное в пятницу. Именно Эрреру-Батлер обвинители предлагали вызвать на слушания в качестве свидетеля.
На заключительные заявления сторон отведено в общей сложности четыре часа. Таким образом, финальное голосование по импичменту может состояться в Сенате уже в субботу.
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