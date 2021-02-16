Снежная буря в США оставила без света уже более 3 млн человек

Снежная буря, которую американские СМИ уже называют беспрецедентной, продолжается в 25 штатах на Среднем Западе и в южной части США, в которых проживают около 150 млн человек. Об этом сообщает в понедельник Национальная метеорологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наиболее сильный удар стихии пришелся по Техасу. В результате обрыва проводов без света остаются более 2,8 млн человек. Другая буря на западном побережье, в штате Орегон, привела к отключению электроэнергии более чем у 300 тыс. потребителей. Электричества нет у десятков тысяч человек также в Миссисипи, Оклахоме, Миссури, Арканзасе. Из-за необычных для южных штатов холодов лопаются неутепленные водопроводные трубы.

Буря сопровождается сильными по американским меркам морозами. По информации Национальной метеорологической службы, рекорды холодов побиты уже в 24 городах Соединенных Штатов. "В ближайшие дни температура может опуститься еще ниже, - предупреждают метеорологи. - Под угрозой сотни температурных рекордов за всю историю наблюдений".

Губернаторы Техаса, Оклахомы и Арканзаса распорядились задействовать Национальную гвардию для расчистки дорог и помощи людям на улицах. Жителям этих штатов рекомендуется воздержаться от поездок на автомобилях. В некоторых городах ограничено движение общественного транспорта.

Принесший наиболее сильную бурю атмосферный фронт растянулся от штата Мэн на северо-востоке до Техаса на юге более чем на 2,5 тыс. км. Всего режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды объявлен в семи штатах.