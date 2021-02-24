В Пентагоне заявили, что участие Турции в программе F-35 остается замороженным из-за С-400

Участие Турции в американской программе производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 остается замороженным в связи с покупкой российских систем С-400, и Вашингтон продолжает призывать Анкару отказаться от вооружений РФ. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Участие Турции в программе остается приостановленным", - приводит его слова радиостанции "Голос Америки". "Мы призываем Турцию не продолжать поставку С-400, <...> мы призываем их не оставлять их у себя", - добавил Кирби.

По его словам, у Турции было "множество возможностей за последние десять лет приобрести системы Patriot у Соединенных Штатов, а вместо этого они выбрали С-400, что дает России прибыль, доступ и влияние".