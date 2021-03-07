Трамп выступит против переизбрания сенатора от Аляски, поддержавшего импичмент
Бывший президент США Дональд Трамп будет противостоять переизбранию сенатора от Аляски Лизы Мурковски, представляющей Республиканскую партию. Мурковски была одной из семи законодателей, поддержавших в этом году в верхней палате Конгресса импичмент в отношении Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я ни при каких обстоятельствах не поддержу Лизу Мурковски. Она плохо представляет свой штат, а страну еще хуже. Я не знаю, где будут люди в следующем году, но я буду на Аляске, проводя кампанию против очень плохого сенатора", - говорится в заявлении Трампа газете Politico, текст которого издание публикует в субботу.
Промежуточные выборы в штате пройдут в 2022 году. Как отмечает газета, ряд республиканцев опасаются, что поддержка Трампом более радикальных кандидатов вместо умеренных однопартийцев в колеблющихся штатах (где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах) осложнит для партии возвращение контроля над Палатой представителей и Сенатом.
Сенат Конгресса США 13 февраля оправдал Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии США в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43. Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.
Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу. На процессе члены контролируемой демократами Палаты представителей выступали в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.