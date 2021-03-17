Восемь мексиканцев погибли в ДТП в Техасе

По меньшей мере восемь граждан Мексики погибли во вторник в ДТП в штате Техас в США, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщил телеканал Televisa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Автомобиль, на борту которого находились мексиканцы, врезался в пикап примерно в 50 км к северу от города Дель-Рио, расположенного у границы США и Мексики. По данным американских властей, граждане соседнего государства прибыли в страну нелегально. Сведений о причинах погони обнародовано не было.

В начале текущего месяца в штате Калифорния перевозивший гравий грузовик врезался во внедорожник, в котором находились 27 пассажиров. На месте погибли 14 человек, еще один позднее умер в больнице. Согласно заявлению МИД Мексики, 10 жертв были гражданами латиноамериканской страны.