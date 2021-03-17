ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а также росту инфляции до 2%", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере, на $40 млрд ежемесячно, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении максимальной занятости и ценовой стабильности. "Покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и обеспечивают благоприятные финансовые условия, поддерживающие поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий", - добавил регулятор.

В ФРС подчеркнули, что пандемия COVID-19 продолжает оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию, а также создает значительные риски для экономических перспектив - как в США, так и во всем мире. "В последнее время показатели экономической активности и занятости повысились, однако секторы, наиболее пострадавшие от пандемии, остаются слабыми. Инфляция также остается ниже 2%. Общие финансовые условия остаются благоприятными, что частично отражает меры политики по поддержке экономики", - поясняется в сообщении.