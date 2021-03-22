Минфин США ввел санкции против двух граждан Китая из-за ситуации в Синьцзяне
Министерство финансов США добавило в свой санкционный список двух граждан Китая в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.
Под санкции США попали глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго и заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн, в отношении которых ранее в понедельник ввел рестрикции и Евросоюз.
В свою очередь в распространенном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена ситуация в СУАР вновь была названа "геноцидом". "На фоне растущего международного осуждения КНР продолжает совершать акты геноцида и преступления против человечности в Синьцзяне", - утверждал он.
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