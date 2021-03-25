США выразили готовность к значимой дипломатии для возвращения к ядерной сделке с Ираном

Новая американская администрация готова участвовать в содержательных многосторонних дипломатических переговорах в целях возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), призванный урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Ирана. Об этом говорится в обнародованном в среду совместном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Этот документ был принят по итогам их переговоров в Брюсселе. В Вашингтоне текст заявления распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Блинкен вновь подтвердил готовность Вашингтона опять заниматься значимой дипломатией в целях обеспечения взаимного возвращения США и Ирана к полной имплементации СВПД", - отмечается в коммюнике. В нем также подчеркивается, что США и ЕС поддерживают контакты Борреля "как координатора СВПД со всеми заинтересованными партнерами в целях полной имплементации обязательств в ядерной сфере и в области отмены санкций". "Соединенные Штаты выразили готовность участвовать в ориентированных на [конкретный] результат обсуждениях такого рода", - заверяют Блинкен и Боррель.